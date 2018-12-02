الان تتابع 9 شركات تتنافس لتنفيذ مطار القنفذة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365:

وضع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة حجر الأساس لـتنفيذ مشروع مطار القنفذة والذي تتنافس على تنفيذه 9 شركات وسيتم إنجازه خلال عامين.

وقد شكَل الفيصل لجنة لدراسة إمكانية إنشاء المطار الذي يخدم أهالي محافظات المنطقة الواقعة على الشريط الساحلي ويسهم في دفع عجلة التنمية فيها وهي مكونة من إمارة مكة وأمانة جدة وهيئة الطيران المدني وهيئة الأرصاد وحماية البيئة.

وقد بدأت اللجنة بدراسة عدة مواقع فيما تولت هيئة الطيران المدني تحديد الضوابط المناسبة التي تضمن سلامة الحركة الجوية حسب المعايير المتبعة في تنفيذ مشاريع المطارات وقامت هيئة الأرصاد بإعداد الدراسات الخاصة بالأحوال المناخية السائدة بالمواقع ومدى تأثيرها على حركة الطيران.