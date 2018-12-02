السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الليبية

طرابلس 24 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 02 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج المملكة الأردنية الهاشمية، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الأردني وعدد من الوزراء ومحافظ العاصمة ومسؤولون مدنيون وعسكريون، وسيجتمع خلالها مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ويجري محادثات مع رئيس الوزراء عمر الرزاز.وركزت على دعوة رئيس مجلس النواب الليبي عقيله صالح لجنتي الحوار في مجلس النواب والأعلى للدولة، إلى سرعة إتمام إجراءات تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، حسب ماوردبالتعديل الدستوري الحادي عشر، مؤكدًا أن توحيد السلطة التنفيذية هو مطلب وطني مهم وعاجل، لإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي في البلاد.ونوهت إلى الاستعدادات التي تجريها بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا مع كافة الأطراف في الداخل والخارج من أجل عقد المؤتمر الوطني الجامع الذي سيمثله كافة أطياف المجتمع الليبي، ناقلة قلق وتخوف العديد من السياسيين والمثقفين من عقده، مشيرة إلى الغموض الذي ما يزال يكتنف تفاصيله.ونقلت تأكيد سفير بريطانيا لدى ليبيا فرانك بيكر أهمية دعم المجتمع الدولي والمؤسسات الليبية للمؤسسة الوطنية للنفط، بصفتها مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.وتطرقت الصحف الليبية إلى إشراف وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا، على تخريج دفعة من خفر الساحل الليبي، موضحة أن العمل الدولي في ليبيا «يظل أولوية»، لأنها تظل أحد الأهداف الرئيسة للإرهاب، مؤكدة أن بلادها ستواصل المساهمة في نمو قدرة ليبيا على تحقيق الاستقرار وتهدئة الأوضاع في شمال أفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط والقضاء على الإرهاب.// انتهى //07:01ت م0008