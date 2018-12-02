شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يغادر الأرجنتين بعد ترؤسه وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بيونس آيرس) غادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير غادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز جمهورية الأرجنتين، بعد أن رأس - حفظه الله - وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين. وكانت قمة قادة دول مجموعة العشرين اختتمت أعمالها بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس أمس. وصدر عن القمة بيان ختامي أعلن فيه أن أعمال القمة ستعقد في اليابان العام القادم، فيما تستضيف المملكة العربية السعودية اجتماعات القمة في 2020 .



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