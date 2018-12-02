الان تتابع حالة الطقس: سماء غائمة جزئيًا بشرق ووسط وغرب المملكة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا على شرق ووسط وغرب المملكة في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية كما يتوقع أن تتأثر الروية الأفقية بالضباب على شمال و شرق المملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية إلى شمالية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة15-40 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين.
وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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