وفيات ومفقودون في أمطار المدينة المنورة والجوف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إيناس المخلفي، مكة - المدينة المنورة، مكة المكرمة

عثرت فرق البحث والإنقاذ بالدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة على 4 متوفين من بينهم طفل عمره 9 سنوات، ورجل وفتاة، وطفل آخر عمره 6 سنوات، بوادي سما، جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس الأول، فيما تعرضت منازل في حي البدراني شرق المدينة المنورة للغرق، وما زالت عمليات البحث من قبل فرق الدفاع المدني قائمة على المفقودين، فيما هطلت أمس أمطار من متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة، ومحافظة جدة.

وكان مركز التحكم والتوجيه في الدفاع المدني بالمدينة المنورة ومحافظاتها تلقى مساء الجمعة 76 بلاغا جرى التعامل معها في حينها، من بينها 25 بلاغا عن تماسات كهربائية وتوقف مصاعد واحتجازات انتهت في حينها، و10 بلاغات في محافظة العيص عبارة عن احتجازات.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمدينة المنورة العقيد خالد الجهني أن هناك أودية عدة سالت جراء الأمطار، منها وادي العقيق بالمدينة المنورة ووادي النجيل والسريط والأقرع وحوضا في العلا ووادي أم يسر ومصادر والعقيلية ورن والنويصفة بالعيص ووادي سما وعباثر ورخو وتلعة نزا وخمال والنجف، وجرى تمرير بلاغات لبعض الجهات في حينها.

وأكد أن الجهات المعنية تعمل لإزالة الخطر ورفع مخلفات الأمطار على الطرق الخارجية وسحب المياه من الطرق والشوارع والتقاطعات الرئيسة داخل المدن والمحافظات.

وفي محافظة ينبع باشرت فرق الدفاع المدني 41 بلاغا، وجرى إنقاذ 40 محتجزا، وما زالت فرق الدفاع المدني وبمشاركة طيران الأمن تتعامل مع الاحتجازات بوادي سما بتلعة نزا.

وفي الجوف أنقذ رجال الدفاع المدني 23 شخصا، وأخليت ثلاث أسر مكونة من 27 شخصا إثر الحالة المطرية على المنطقة.

وذكر المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن الضويحي أن معظم البلاغات التي جرى تسلمها تنحصر في دخول مياه الأمطار للمنازل واحتجاز مركبات وحوادث كهربائية وسقوط بعض الأسقف جراء الأمطار.

وأوضح أنه خلال الحالة المطرية جرى إخلاء 27 شخصا بمركز العيساوية بالقريات وإيواؤهم بالكامل، كما أنقذت فرق الدفاع المدني 23 شخصا محتجزا بسكاكا ودومة الجندل والقريات دون إصابات.