السعودية | ولي العهد السعودي يجتمع مع رئيس الأرجنتين

شكرا لقرائتكم ولي العهد السعودي يجتمع مع رئيس الأرجنتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد السعودية المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، السبت، رئيس جمهورية الأرجنتين ماوريسيو ماكري، وذلك على هامش انعقاد القمة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين السعودية والأرجنتين وفرص تعزيزه في مختلف المجالات، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وحضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، والوفد الرسمي لرئيس جمهورية الأرجنتين.

ومن جانبه، أعلن رئيس الأرجنتين ماكري، السبت، أنه سيبحث بعض الأفكار الاستثمارية مع السعودية التي ستستضيف قمة العشرين بعد اليابان. وجاء ذلك في الجلسة الختامية لقمة العشرين.

واختتمت مجموعة الدول العشرين أعمالها، السبت، في بوينس آيرس وسط تباعد بين الولايات المتحدة وشركائها بسبب رفضها دعم التحرك لحماية المناخ، وكذلك بعدما تم تجنب ذكر التعهدات السابقة بمحاربة الحمائية التجارية في البيان الختامي للقمة.