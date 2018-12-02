شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير منصور بن متعب يحضر مراسم تنصيب رئيس الولايات المتحدة المكسيكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (مكسيكو سيتي)

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - حضر وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز اليوم، مراسم حفل نقل السلطة التنفيذية الفدرالية من الرئيس انريكي بنيا نيتو إلى الرئيس المنتخب مانويل لوبيس أوبرادور رئيسًا للولايات المتحدة المكسيكية.

ونقل الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز لفخامة الرئيس خلال مراسم الاحتفال التي أقيمت في القصر التشريعي بالعاصمة مكسيكو سيتي، تهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - بهذه المناسبة، وتمنياتهما لشعب الولايات المتحدة المكسيكية الصديق مزيد التقدم والازدهار.

كما حضر الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز مأدبة الغداء الرسمي التي أقامها فخامة رئيس الولايات المتحدة المكسيكية الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بالقصر الوطني تكريمًا لرؤساء الوفود المشاركين في مراسم انتقال السلطة الرئاسية.

وكان برفقته خلال حفل المراسم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك حماد بن غانم الرويلي.