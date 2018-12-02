شكرا لقرائتكم خبر سلمى تعترض على حكم براءة المتهمين بإحراق سيارتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حاتم المسعودي - مكة المكرمة

اعترضت سلمى الشريف على الحكم الصادر أخيرا من المحكمة الجزائية في العاصمة المقدسة بعدم إدانة الشابين المتهمين بإحراق سيارتها بما نسب إليهما من اتهامات، ورد دعوى الحق العام والخاص.

وقدمت الشريف اعتراضها إلى محكمة الاستئناف في مكة المكرمة مستندة على وقائع عدة تدين المتهمين في الحادثة الشهيرة.

وبحسب معلومات حصلت عليها «مكة» فإن المدعية استندت على محاضر الشرطة والأدلة الجنائية في الحادثة واعتراف المتهمين بارتكابهما للجريمة في النيابة العامة قبل أن يغيرا أقوالهما في المحكمة، مطالبة بإعادة الحكم.

وكان المدعي العام في آخر جلسة قبل إصدار الحكم اكتفى بلائحة الادعاء التي رفعها ضد المتهمين بداية تقديم الدعوى الجزائية، قبل أن يتم الإفراج عنهما بأمر قضائي استنادا للمادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية.