رياضي / الأهلي والخلود أبطالاً لبطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة
الرياض 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واس
اختتمت اليوم منافسات بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة ، على صالة نادي الاتفاق بالدمام .
ففي منافسات فئة الشباب حقق نادي الخلود المركز الأول ، واحتل الأهلي ثانياً ، وجاء الوشم بالمركز الثالث ، و الوطني رابعاً .
وفي فئة الناشئين حقق النادي الأهلي المركز الأول ، و الفتح ثانياً ، و مضر ثالثاً ، والوطني رابعاً .
وعقب نهاية المنافسات توج عضوا مجلس الإدارة عبدالرحمن الراشد و عبدالعزيز الطاهر الفرق الفائزة بالبطولة .
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