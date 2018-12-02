شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد وبوتين..«لقاء الدفء» الأكثر شعبية في «تويتر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بوينس آيريس) فيما توالت لقاءات زعماء العالم الذين شاركوا في قمة مجموعة الـ20، التي اختتمت في بوينس آيرس أمس، مع ولي العهد الأمير

فيما توالت لقاءات زعماء العالم الذين شاركوا في قمة مجموعة الـ20، التي اختتمت في بوينس آيرس أمس، مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، من إيمانويل ماكرون، وتيريزا ماي، إلى الرئيس الصيني تشي جنبينغ؛ فإن التحية التي تبادلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأمير محمد بن سلمان، وما رافقها من ابتسامات عريضة متبادلة، حظيت بمتابعة مئات الآلاف على موقع «تويتر». وحول عدم لقائه بولي العهد السعودي بشكل رسمي على الرغم من لقائه بشكل ودي خلال جلسات القمة، قال الرئيس الأمريكي للصحفيين (الجمعة) إنه لن يلتقي به لأن معاونيه لم يخططوا لذلك. وكان قد قال الخميس: «المسألة فقط أنه لم يتم ترتيب اللقاء مسبقاً. كنت سألتقي بالأمير محمد بن سلمان. لكنهم (أعواني) لم يرتبوا لذلك اللقاء».

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