شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة بوش الأب تنعكس على القمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بوينس آيرس)

رغم أن محاولات التفاوض بين واشنطن وبكين على هدنة في حربهما التجارية كانت محور اهتمام القادة في اليوم الثاني من قمة مجموعة العشرين التي عقدت في بوينس آيرس، إلا أن نبأ رحيل الرئيس الأمريكي الـ41، جورج بوش الأب، انعكس على القمة، حتى أن وكالة «فرانس برس» أشارت إلى «إجماع نادر» على توجيه التحية للرئيس الأمريكي السابق الذي توفي الجمعة. وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالتزام الرئيس السابق الذي توفي عن 94 عاما «الثابت بالإيمان والعائلة وبلده»، مضيفا أنه شكل «مصدر إلهام لأجيال من المواطنين الأمريكيين». ووجه رؤساء دول وحكومات أيضا أمس (السبت) تحية للرئيس الأمريكي السابق. ووصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ«القائد الكبير»، فيما وصفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بوش الأب بـ«رجل دولة عظيم».ومن برلين إلى باريس وصولا إلى لندن، تم التشديد على الدور الذي لعبه الرئيس السابق (1989-1993) لإنهاء الحرب الباردة بشكل سلمي. ولم يصدر رد فعل بعد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وصف تفكك الاتحاد السوفيتي السابق بأنه «أكثر مأساة جيوسياسية» في القرن العشرين.