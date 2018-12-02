شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا ألغى ترمب مؤتمره الصحفي؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مؤتمره الصحفي الذي كان مقررا أمس (السبت) خلال قمة مجموعة العشرين «احتراما» لعائلة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب الذي توفي الجمعة. وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة «احتراما لعائلة بوش والرئيس السابق جورج بوش سننتظر إلى ما بعد الجنازة لعقد مؤتمر صحفي». وتوفي جورج بوش الأب الرئيس الـ41 للولايات المتحدة الجمعة عن 94 عاما. وأتي إلغاء المؤتمر الصحفي من قبل ترمب في إطار سلسلة مواقف غير متوقعة للرئيس الأمريكي خلال قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس، إذ ألغى لقاء ثنائيا كان موضع ترقب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عند مغادرته واشنطن متوجها إلى القمة.



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