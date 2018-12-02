شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأرجنتين: نبحث الفرص الاستثمارية مع السعودية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بيونس آيرس) @okaz_economyأعلن الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري أمس (السبت)، أنه سيبحث بعض الأفكار الاستثمارية مع السعودية التي تستضيف قمة العشرين بعد القادمة. جاء ذلك في البيان الختامي لقمة العشرين.
وتضمن البيان الختامي، أن كل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، باستثناء الولايات المتحدة، تدعم تطبيق أهداف اتفاق باريس حول التغير المناخي، التي «لا عودة عنها».
وأكد البيان أن النظام التجاري المتعدد الأطراف «لا يحقق أهدافه» على صعيد النمو وخلق وظائف. وشدد على أهمية «الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية».
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