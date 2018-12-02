شكرا لقرائتكم خبر عن قمة العشرين: إصلاح «التجارة العالمية».. ومعالجة خلل النظام متعدد الأطراف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بوينس آيرس)

اختتمت مجموعة الدول العشرين أعمالها أمس (السبت) في بوينس آيرس، وشدد البيان على ضرورة إصلاح منظمة التجارة العالمية، ولفتت الدول الأعضاء في القمة، على ضرورة معالجة المشاكل التجارية الحالية، وأكدت أن النظام التجاري المتعدد الأطراف «لا يحقق أهدافه» على صعيد النمو وخلق الوظائف.

ودعمت كافة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، باستثناء الولايات المتحدة، تطبيق أهداف اتفاق باريس حول التغير المناخي، وشددوا على ضرورة عدم العودة عنها، وتجنب البيان الختامي للقمة ذكر مكافحة الحمائية والالتزام بالتجارة المتعددة الاطراف.

واختتمت القمة أعمالها، وسط تباعد بين الولايات المتحدة وشركائها بسبب رفضها دعم التحرك لحماية المناخ، إضافة لتجنب ذكر التعهدات السابقة بمحاربة الحمائية التجارية في البيان الختامي للقمة.

وخلال القمة، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده توافقت مع السعودية الدولة الرئيسية في منظمة الدول المصدّرة للنفط «أوبك»، على تمديد اتفاق حول خفض انتاج النفط، مع تدهور أسعار الخام في الأسواق العالمية، مؤكدا أنه بعد إجراء محادثاته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتفقا على تمديد الاتفاقية.