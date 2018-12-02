العيسى لـ "سبق": على النصر أن يهزم الهلال إذا أراد لقب الدوري

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

طالب لاعب النصر (الدولي السابق) إبراهيم العيسى النصراويين من أعضاء شرف ولاعبين سابقين وجماهير الالتفاف حول ناديهم ، والوقوف والمساندة إلى جانب إدارة الرئيس الحالي سعود السويلم، وتوحيد الصف من أجل عودة (العالمي) إلى منصة التتويج مجددًا.

العيسى تحدث لـ "سبق" عن بعض معاناة فريقه، كما وجّه عدة رسائل للمعنيين بالشأن النصراوي من خلال الحوار التالي:

* أسألك عن آخر حضور للنصر وهو الخروج من دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية) ما الأسباب من وجهة نظرك؟

النصر خسر التأهل لدور ربع النهائي للبطولة من الرياض، حينما خرج خاسرًا أمام مولودية الجزائري بهدف أمام جماهيره وعلى ملعبه، وكان الأجدر أن تفوز أو تتعادل وحدث الأسوأ وهو الخسارة، وبالتالي خسر لقاء الإياب أيضًا.

* ربما الظروف لم تخدم المدير الفني للفريق (المؤقت) هيلدر في البطولة العربية؟

هذا صحيح ولعل الغيابات أحد الأسباب وإن كان نور الدين مرابط هو الأكثر تأثيرًا، لكن هذا لا يمنع أن يقدم الفريق مستوى فنيًا جيدًا، بل ويقاتل على آخر الفرص من أجل التأهل.

كما أني أستغرب عدم ظهور الصفقة الأغلى في الدوري اللاعب أحمد موسى بالمستوى الفني الجيد وزاد الأمر سوءًا خروجه بالبطاقة الحمراء.

* هل كان الفوز الأخير في الدوري، وتعثر المتصدر(الهلال) بالتعادل أمام الفيصلي، سببًا في الثقة الزائدة لدى بعض اللاعبين ؟

الحقيقة أن القتالية كانت غائبة في البطولة العربية، وكنت أتمنى عدم التفريط وبلوغ أدوار متقدمة من البطولة، والنصر يضم في صفوفه هذا الموسم أفضل المحترفين الأجانب.

* تعتقد أن النصر ضحى بالبطولة العربية من أجل لقب الدوري؟

غير صحيح (العالمي) حينما يشارك في أي بطولة هدفه الأول الظفر باللقب، لكن هذا لا يمنع أن نوضح أن هناك أخطاء تعرض لها الفريق كان أبرزها الصبر أكثر من اللازم على بقاء المدرب الأوروجواني "كاريينو" لك أن تتصور أن النصر يلعب بثلاثة محاور في إحدى مباريات الدوري!

* وما رأيك في إدارة سعود السويلم؟

إدارة جيدة وجديدة في المجال الرياضي، ولابد من الالتفاف والتعاضد معها من أجل مصلحة الكيان، وإن كانت لي ملاحظة على الرئيس، هو عدم الظهور الإعلامي والرد بقوة، كما يظهر رئيس الشباب خالد البلطان ورئيس الهلال الأمير محمد بن فيصل، والمقاتلة على حقوق أنديتهم، لابد من التصدي لكل ما يسلب حقوق النصر بالصوت الإعلامي المؤثر.

* أليس هذا جزءًا من دور الإعلام النصراوي؟

أقولها وبكل صراحة والله أحيانًا أني أخشى على النصر من إعلامه، ولا تسألني كيف ولماذا؟!

* بعد الخروج من البطولة العربية وبقاء المنافسة على البطولات المحلية وملحق آسيا، كيف ترى حظوظ النصر في خطف أحد الألقاب؟

النصر ينافس حتى آخر رمق على جميع البطولات الداخلية والخارجية، ولكن الأهم الآن سرعة التعاقد مع مدرب جيد يقود دفة الفريق، والحقيقة أن أفضل العناصر الآن هي موجودة في كتيبة (العالمي) وتحتاج إلى مدرب عالمي أيضًا يوظف العناصر بالشكل السليم داخل الميدان.

* من وجهة نظرك كيف يمكن إعادة اكتشاف مهاجم النصر وهدافه (الدولي) محمد السهلاوي، ليعود لمستواه المعهود؟

هذا السؤال يوجّه للعزيز محمد السهلاوي، هو الوحيد القادر على إجابة سؤالك والوحيد الذي يعرف كيف يعود كما كان وأفضل فنحن نحتاج إليه في النصر كما هو الحال في بطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات.

ودعني أعرج هنا على عودة اللاعب حسين عبدالغني للملاعب وتحديدًا مع أحد، وأيضًا عودته مع الأخضر، فالحقيقة أن عبدالغني ظلم نفسه كونه على مشارف الأربعين والسن له أحكام ، كنت أتوقع أن يعتزل الكرة نهائيًا بعد أن توج مع النصر بالدوري، لكن حدث العكس!

* بعد تعثر الأهلي بالتعادل مع الفيحاء، كيف ترى ترتيب فرق الدوري؟

دوري استثنائي ومختلف هذا الموسم، ويكفي أن حامل اللقب سيتشرف باسم ولي العهد ( دوري كأس الأمير محمد بن سلمان)

مازلت أرى المنافسة قائمة بين الهلال والنصر والأهلي في الظفر بلقب الدوري، لكن الآن على النصر أن يهزم الهلال في المواجهة المقبلة للتربع على القمة ومن ثم الحفاظ عليها، ولا شك أن للهلال والأهلي الحق المشروع في المنافسة على اللقب، ولكني أتمناه نصراويًا.

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