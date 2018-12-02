بالصور .. "طرق عسير" تباشر تنظيف وصيانة عقبة الصماء تمهيدًا لتحويل السير اليوم

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

قامت إدارة الطرق بمنطقة عسير بعملية نظافة وصيانة لعقبة الصماء برجال ألمع وذلك تأهبًا لتحويل السير إليها، نتيجة لإغلاق عقبة ضلع بسبب الانهيار الصخري للجبل الواقع بعد النفق الثاني بعقبة ضلع، وما رأته اللجنة المختصة بضرورة الحاجة إلى إغلاق جزئي للعقبة بهدف صيانة الجزء المتضرر نتيجة الانهيار، حيث سيستمر الإغلاق لمدة عشرة أيام ابتداءً من تاريخ ١٤٤٠/٣/٢٤هـ، حيث وافق أمير المنطقة على هذا الإغلاق.

وتضمنت عملية النظافة والصيانة إزالة للكتابات الموجودة على الحواجز الأسمنتية على جانبي الطريق والتي تمنع وصول الصخور والأحجار إلى مسار السيارات، وكذلك القيام بعملية إزالة للأتربة حتى يتمكن المسافرون بالمرور عبر العقبة بسهولة ودون أي عوائق تعكر عليهم صفو سفرهم.

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