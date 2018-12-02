السعودية اليوم / المملكة تستضيف قمة قادة دول مجموعة العشرين في 2020 إضافة ثانية

وأكد البيان أهمية مواصلة تعزيز المهارات المعرفية والرقمية وريادة الأعمال ، وتشجيع جمع وتبادل الممارسات الجيدة، وتشجيع زيادة مشاركة القوى العاملة من الفئات الممثلة تمثيلاً ناقصًا وكذلك الفئات الضعيفة ، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، والقيام بتنفيذ سياسات لتحسين وضع الشباب الوظيفي ، واتخاذ إجراءات للقضاء على عمالة الأطفال والعمل القسري والاتجار بالبشر.وقال البيان : نسعى إلى إيجاد مزيد من الظروف المواتية لحشد الموارد من الموارد العامة والخاصة والمتعددة الأطراف ، بما في ذلك الآليات والشراكات المالية المبتكرة ، مثل الاستثمار في التأثير من أجل النمو الشامل والمستدام ، بما يتماشى مع دعوة مجموعة العشرين بشأن تمويل الأعمال الشاملة.وأكد البيان أن الوصول إلى التعليم حق من حقوق الإنسانومجال سياسة عامة استراتيجية لتنمية مجتمعات أكثر شمولاً وازدهاراً وسلمية، كما أكد أهمية تعليم البنات، وتعزيز التنسيق بين التوظيف وسياسات تعليم الجودة العادلة ، لتطوير استراتيجيات شاملة تعزز الكفاءات الأساسية.ونوه البيان بأهمية إبراز فوائد التقنية الرقمية والتقنيات الناشئة للنمو والإنتاجية المبتكرة ، التي تعزز التدابير الرامية إلى تعزيز المشاريع وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة ، وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين والمزيد من الدمج الرقمي ، ودعم حماية المستهلك ، وتحسين الحكومة الرقمية. والبنية التحتية الرقمية وقياس الاقتصاد الرقمي، والتأكيد من جديد على أهمية معالجة قضايا الأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.وقال البيان : نحن ندعم التدفق الحر للمعلومات والأفكار والمعرفة ، مع احترام الأطر القانونية المعمول بها ، والعمل على بناء ثقة المستهلك ، والخصوصية ، وحماية البيانات وحماية حقوق الملكية الفكرية، كما نرحب بمجموعة العشرين للسياسات الرقمية لمشاركة وتشجيع تبني نماذج أعمال الاقتصاد الرقمي المبتكرة، وندرك أهمية التفاعل بين التجارة والاقتصاد الرقمي، وسنواصل العمل على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة ومنصات الأعمال الجديدة".ولمواجهة فجوة تمويل البنى التحتية ، قال البيان :" نؤكد من جديد التزامنا بجذب المزيد من رأس المال الخاص إلى الاستثمار في البنية التحتية. ولتحقيق ذلك ، فإننا نؤيد خارطة الطريق للبنية التحتية ، وسنتخذ إجراءات لتحقيق المزيد في مجال التقييس ، ومعالجة ثغرات البيانات وتحسين أدوات تخفيف المخاطر، ونتطلع إلى تحقيق تقدم في عام 2019 حول البنية التحتية للجودة.// يتبع //02:40ت م0164