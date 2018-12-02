سياسي / لوبيز أوبرادور يؤدي اليمين الدستورية كرئيس جديد للمكسيك
مكسيكو 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واس
أدى أندريس مانويل لوبيز اوبرادور اليوم اليمين الدستورية كرئيس جديد للمكسيك.
وسيبدأ اوبرادور والبالغ 65 عامًا ولايته التي تستمر ست سنوات بقوة مدعومًا بغالبية في مجلسي النواب والشيوخ.
وقال لوبيز اوبرادور وهو يرفع يده اليمنى "أقسم بالدفاع عن دستور الولايات المكسيكية المتحدة وقوانينها، وأن أؤدي واجبي بإخلاص ووطنية في منصب رئيس للجمهورية الذي عهد به الشعب لي".
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02:14ت م
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