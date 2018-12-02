دبي - بواسطة محمد فارس صحيفة عين الحقيقة ( صحيفة عين الحقيقة ) تداول مقطع فيديو يرصد فيه لحظة قيام أحد الأشخاص بإطلاق الرصاص من سلاح رشاش بكثافة داخل مكان ضيق وحوله عدد من المواطنين أثناء حضورهم مناسبة زواج.وأبان مقطع الفيديو الموثق لحظة إطلاق أحد الأشخاص النار من سلاحه الرشاش فانفلت من يده، بسبب عدم السيطرة عليه، حيث تمايل السلاح نحو الحضور ورشقت إحدى الرصاصات جانب أحدهم في الجدران، والغريب أنه إستكمل إطلاق النار دون أن يكترث للمصيبة التي كان سيتسبب فيها. إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO

شكرا لقرائتكم خبر عن “هياط ” مواطن بسلاح “رشاش” في حفل زواج كاد يتسبب في جريمة قتل! على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .