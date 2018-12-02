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انت الان تتابع الحزم ينشد حصته من كعكة الاتحاد.. والنصر يحشد قواه للخروج من كبوة "العربية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تُستكمل اليوم الأحد مواجهات الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ إذ يستضيف متذيل الترتيب الاتحاد (برصيد نقطتين فقط) نظيره الحزم القادم من الرس حاملاً في جعبته 10 نقاط على ملعب (الجوهرة) بمدينة جدة، وذلك في مواجهة يسعى الاتحاد فيها للخروج من مأزق الخسائر المتلاحقة، فيما يسعى الحزم لأخذ حصته من كعكة الاتحاد، وعدم السماح بأن تكون مواجهته نقطة الانطلاقة الاتحادية.
وفي مدينة الرياض يسعى النصر الذي يملك 25 نقطة لمواصلة انتصاراته في بطولة الدوري على حساب الوحدة، وتجاوُز كبوة البطولة العربية التي غادرها الأسبوع المنصرم؛ وذلك لمطاردة المتصدر الهلال، ولاسيما بعد تعثر الأخير بالتعادل؛ وهو ما جعل الفارق النقطي مغريًا للنصراويين للاقتراب نحو الصدارة. فيما يسعى الوحدة الذي يملك 18 نقطة للفوز، واستعادة المركز الرابع من التعاون. كما أنه في حال تحقيق الفوز سيقتحم دائرة المنافسة بعد أن يصبح الفارق بينه وبين النادي الأهلي صاحب المركز الثالث الأهداف فقط.
الحزم ينشد حصته من كعكة الاتحاد.. والنصر يحشد قواه للخروج من كبوة "العربية"عبدالله الشهري الخليج 365 2018-12-02
تُستكمل اليوم الأحد مواجهات الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ إذ يستضيف متذيل الترتيب الاتحاد (برصيد نقطتين فقط) نظيره الحزم القادم من الرس حاملاً في جعبته 10 نقاط على ملعب (الجوهرة) بمدينة جدة، وذلك في مواجهة يسعى الاتحاد فيها للخروج من مأزق الخسائر المتلاحقة، فيما يسعى الحزم لأخذ حصته من كعكة الاتحاد، وعدم السماح بأن تكون مواجهته نقطة الانطلاقة الاتحادية.
وفي مدينة الرياض يسعى النصر الذي يملك 25 نقطة لمواصلة انتصاراته في بطولة الدوري على حساب الوحدة، وتجاوُز كبوة البطولة العربية التي غادرها الأسبوع المنصرم؛ وذلك لمطاردة المتصدر الهلال، ولاسيما بعد تعثر الأخير بالتعادل؛ وهو ما جعل الفارق النقطي مغريًا للنصراويين للاقتراب نحو الصدارة. فيما يسعى الوحدة الذي يملك 18 نقطة للفوز، واستعادة المركز الرابع من التعاون. كما أنه في حال تحقيق الفوز سيقتحم دائرة المنافسة بعد أن يصبح الفارق بينه وبين النادي الأهلي صاحب المركز الثالث الأهداف فقط.
02 ديسمبر 2018 - 24 ربيع الأول 1440
01:48 AM
ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري
تُستكمل اليوم الأحد مواجهات الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ إذ يستضيف متذيل الترتيب الاتحاد (برصيد نقطتين فقط) نظيره الحزم القادم من الرس حاملاً في جعبته 10 نقاط على ملعب (الجوهرة) بمدينة جدة، وذلك في مواجهة يسعى الاتحاد فيها للخروج من مأزق الخسائر المتلاحقة، فيما يسعى الحزم لأخذ حصته من كعكة الاتحاد، وعدم السماح بأن تكون مواجهته نقطة الانطلاقة الاتحادية.
وفي مدينة الرياض يسعى النصر الذي يملك 25 نقطة لمواصلة انتصاراته في بطولة الدوري على حساب الوحدة، وتجاوُز كبوة البطولة العربية التي غادرها الأسبوع المنصرم؛ وذلك لمطاردة المتصدر الهلال، ولاسيما بعد تعثر الأخير بالتعادل؛ وهو ما جعل الفارق النقطي مغريًا للنصراويين للاقتراب نحو الصدارة. فيما يسعى الوحدة الذي يملك 18 نقطة للفوز، واستعادة المركز الرابع من التعاون. كما أنه في حال تحقيق الفوز سيقتحم دائرة المنافسة بعد أن يصبح الفارق بينه وبين النادي الأهلي صاحب المركز الثالث الأهداف فقط.
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المصدر : الخليج 365
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