"ب"بومبيو": لا يوجد دليل على علاقة ولي العهد بحادثة "خاشقجي".. والسعوديون دعم كبير لناومبيو": لا يوجد دليل على علاقة

محمد بن مسعود - الدمام - قال: لقد قرأت كل جزء من المعلومات الاستخبارية الموجودة لدينا

أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكية، أنه لا يوجد دليل يشير لعلاقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بحادثة جمال خاشقجي -رحمه الله-. لافتًا إلى أن بلاده تتطلع للحفاظ على علاقتها الوثيقة بالمملكة العربية السعودية.

وقال "بومبيو" في مقابلة مع شبكة "CNN" الأمريكية: "لقد قرأت كل جزء من المعلومات الاستخبارية الموجودة في حوزة حكومة الولايات المتحدة".

وأضاف: "وعندما تم ذلك، عندما انتهينا من هذا التحليل، لم نجد دليلاً يربطه بحادثة جمال خاشقجي. هذا بيان دقيق، إنه بيان مهم، وهو تصريح نعلنه اليوم".

ويأتي تصريح وزير الخارجية الأمريكية بعد أيام قليلة من تصريح وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس للإعلام، الذي أكد فيه عدم وجود دليل على وجود علاقة لولي العهد بحادثة "خاشقجي"، مؤكدًا عدم وجود تسجيلات كما أشاع الإعلام التركي.

وحول العلاقة الاستراتيجية مع السعودية ذكر "بومبيو" أن بلاده تعمل مع الرياض في أفغانستان، وكذلك ضد إيران. وقال: "إنهم (السعوديون) دعم كبير لنا"، و"إنها علاقة لطالما كانت سائدة طوال سبعين عامًا عبر الإدارات الجمهورية والديمقراطية على السواء، وما زالت علاقة مهمة. إننا نهدف إلى الحفاظ على تلك العلاقة مع المملكة العربية السعودية"، بحسب ما ذكرت شبكة "CNN".