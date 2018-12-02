الشباب يبقي على الشمراني والعمار .. وهتان يقترب من الرحيل

محمد بن مسعود - الدمام - جدد للحارس بن مصطفى حتى 2020

أكدت مصادر مطلعة داخل البيت الشبابي لـ "الخليج 365" بقاء المهاجم التاريخي في مسيرة الفريق الأول والدوري السعودي ناصر الشمراني ضمن صفوف الفريق الكروي الأول، وأنه لا صحة لما يتردد عن رحيل الشمراني في فترة الانتقالات الشتوية، وأن الطرفين اقتربا كثيرًا حول اتفاق بقاء اللاعب هذا الموسم مع الفريق.

وكان الشمراني قد تقدم اللاعبين في تدريب أمس، بعد أن عاود الفريق تدريباته.

وتواصل الإدارة الشبابية بقيادة خالد البلطان مساعيها لإغلاق ملف اللاعب هتان باهبري سواء بالبقاء أو الرحيل لنادي الاتحاد، فيما تأكد تجديد عقد اللاعب تركي العمار (أفضل لاعب واعد في آسيا 2018)،

كما جددت الإدارة الشبابية عقد الحارس التونسي فاروق بن مصطفى حتى 2020.