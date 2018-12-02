الشباب يبقي على الشمراني والعمار .. وهتان يقترب من الرحيل

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أكدت مصادر مطلعة داخل البيت الشبابي لـ "الخليج 365" بقاء المهاجم التاريخي في مسيرة الفريق الأول والدوري السعودي ناصر الشمراني ضمن صفوف الفريق الكروي الأول، وأنه لا صحة لما يتردد عن رحيل الشمراني في فترة الانتقالات الشتوية، وأن الطرفين اقتربا كثيرًا حول اتفاق بقاء اللاعب هذا الموسم مع الفريق.
وكان الشمراني قد تقدم اللاعبين في تدريب أمس، بعد أن عاود الفريق تدريباته.
وتواصل الإدارة الشبابية بقيادة خالد البلطان مساعيها لإغلاق ملف اللاعب هتان باهبري سواء بالبقاء أو الرحيل لنادي الاتحاد، فيما تأكد تجديد عقد اللاعب تركي العمار (أفضل لاعب واعد في آسيا 2018)،
كما جددت الإدارة الشبابية عقد الحارس التونسي فاروق بن مصطفى حتى 2020.
الشباب يبقي على الشمراني والعمار .. وهتان يقترب من الرحيلأحمد سرور الخليج 365 2018-12-02
أكدت مصادر مطلعة داخل البيت الشبابي لـ "الخليج 365" بقاء المهاجم التاريخي في مسيرة الفريق الأول والدوري السعودي ناصر الشمراني ضمن صفوف الفريق الكروي الأول، وأنه لا صحة لما يتردد عن رحيل الشمراني في فترة الانتقالات الشتوية، وأن الطرفين اقتربا كثيرًا حول اتفاق بقاء اللاعب هذا الموسم مع الفريق.
وكان الشمراني قد تقدم اللاعبين في تدريب أمس، بعد أن عاود الفريق تدريباته.
وتواصل الإدارة الشبابية بقيادة خالد البلطان مساعيها لإغلاق ملف اللاعب هتان باهبري سواء بالبقاء أو الرحيل لنادي الاتحاد، فيما تأكد تجديد عقد اللاعب تركي العمار (أفضل لاعب واعد في آسيا 2018)،
كما جددت الإدارة الشبابية عقد الحارس التونسي فاروق بن مصطفى حتى 2020.
02 ديسمبر 2018 - 24 ربيع الأول 1440
01:09 AM
جدد للحارس بن مصطفى حتى 2020
أكدت مصادر مطلعة داخل البيت الشبابي لـ "الخليج 365" بقاء المهاجم التاريخي في مسيرة الفريق الأول والدوري السعودي ناصر الشمراني ضمن صفوف الفريق الكروي الأول، وأنه لا صحة لما يتردد عن رحيل الشمراني في فترة الانتقالات الشتوية، وأن الطرفين اقتربا كثيرًا حول اتفاق بقاء اللاعب هذا الموسم مع الفريق.
وكان الشمراني قد تقدم اللاعبين في تدريب أمس، بعد أن عاود الفريق تدريباته.
وتواصل الإدارة الشبابية بقيادة خالد البلطان مساعيها لإغلاق ملف اللاعب هتان باهبري سواء بالبقاء أو الرحيل لنادي الاتحاد، فيما تأكد تجديد عقد اللاعب تركي العمار (أفضل لاعب واعد في آسيا 2018)،
كما جددت الإدارة الشبابية عقد الحارس التونسي فاروق بن مصطفى حتى 2020.
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المصدر : الخليج 365
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