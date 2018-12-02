السعودية اليوم / المملكة تستضيف قمة قادة دول مجموعة العشرين في 2020

عام / المملكة تستضيف قمة قادة دول مجموعة العشرين في 2020

بيونس آيرس 23 ربيع الأول 1440هـ الموافق 1 ديسمبر 2018م واس

أعلن البيان الختامي لقمة قادة دول مجموعة العشرين التي عقدت في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، أن أعمال القمة ستعقد في اليابان العام القادم، فيما تستضيف المملكة العربية

وقال البيان :" نشكر الأرجنتين على رئاستها لمجموعة قمة العشرين وعلى استضافة مؤتمر قمة بوينس آيرس الناجح، ونتطلع إلى عقد اجتماعاتنا القادمة في اليابان في عام 2019 ، وفي المملكة العربية السعودية في عام 2020".

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بيونس آيرس 23 ربيع الأول 1440هـ الموافق 1 ديسمبر 2018م واسأعلن البيان الختامي لقمة قادة دول مجموعة العشرين التي عقدت في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، أن أعمال القمة ستعقد في اليابان العام القادم، فيما تستضيف المملكة العربية السعودية اجتماعات القمة في عام 2020 .وقال البيان :" نشكر الأرجنتين على رئاستها لمجموعة قمة العشرين وعلى استضافة مؤتمر قمة بوينس آيرس الناجح، ونتطلع إلى عقد اجتماعاتنا القادمة في اليابان في عام 2019 ، وفي المملكة العربية السعودية في عام 2020".// يتبع //00:15ت م0159

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