شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الدول العربية تعتزم تشكيل تحالف بنكي لتمويل المشروعات الإقليمية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:33 صباحًا, 2 ديسمبر 2018 م
المناطق - الرياض
كشف الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية كمال حسن علي، أن الجامعة تسعى لتشكيل تحالف بنكي لتمويل كافة المشروعات الإقليمية التي ستصدرها القمة العربية المقبلة.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية خلال مشاركته اليوم في اجتماع للغرفة التجارية بالإسكندرية اليوم ” إن القمة العربية القادمة ستضع في اعتبارها وضع آليات لرفع مزيد من القيود عن حركة التجارة”، موضحًا أن المملكة العربية السعودية ومصر والأردن كانوا من أول الدول التي وقعت اتفاقية تحرير تجارة السلع والخدمات، والتي تهدف إلى سوق عربية مشتركة وصولًا إلى الاتحاد العربي المشترك.
وأشار إلى أن الجامعة العربية بدأت في تكوين لجان لوضع قوانين الجمارك الموحدة، مبينًا أن المشكلة تتمثل في أن هناك عدة دول لم تزل خارج الاتفاقية، وأن زيادة حجم التبادل التجاري تقف أمامه عقبة الربط البحري والبري ما يجعل إنشاء خطوط سكك حديدية أوفر وأقل تكلفة.
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية | الدول العربية تعتزم تشكيل تحالف بنكي لتمويل المشروعات الإقليمية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المناطق الإلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المناطق الإلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .