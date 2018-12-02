شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المملكة تستضيف قمة قادة دول مجموعة العشرين في 2020 والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:18 صباحًا, 2 ديسمبر 2018 م
المناطق - الرياض
أعلن البيان الختامي لقمة قادة دول مجموعة العشرين التي عقدت في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، أن أعمال القمة ستعقد في اليابان العام القادم، فيما تستضيف المملكة العربية السعودية اجتماعات القمة في عام 2020 .
وقال البيان :” نشكر الأرجنتين على رئاستها لمجموعة قمة العشرين وعلى استضافة مؤتمر قمة بوينس آيرس الناجح، ونتطلع إلى عقد اجتماعاتنا القادمة في اليابان في عام 2019 ، وفي المملكة العربية السعودية في عام 2020″.
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية | المملكة تستضيف قمة قادة دول مجموعة العشرين في 2020 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المناطق الإلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المناطق الإلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .