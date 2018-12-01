السعودية | بيان رئاسي رسمي يكشف عن زيارة مرتقبة لـ ” ولي العهد” إلى الجزائر

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:35 مساءً, 1 ديسمبر 2018 م

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أكدت الرئاسة الجزائرية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر يوم الأحد تستغرق يومين .

وقالت الرئاسة الجزائرية خلال” بيان ” لها بأن ولي العهد سيترأس وفدا عالي المستوى يضم أعضاء في الحكومة ورجال أعمال وشخصيات سعودية بارزة.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية ذكر “البيان”: أن هذه الزيارة تأتي “لتوطيد العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وستسمح بإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي وتجسيد مشاريع الشراكة والاستثمار وفتح آفاق جديدة لرجال الأعمال من أجل رفع حجم التبادل التجاري وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين”.

وأضاف ” البيان ” أن الزيارة ستعطي زخما متجددا لمختلف الورشات الثنائية المنبثقة عن اجتماع الدورة الثالثة عشرة للجنة المشتركة الجزائرية – السعودية، المنعقدة بالرياض في أبريل 2018، والتي توّجت بالتوقيع على عدة اتفاقيات تعاون.

وأكد “البيان” أن زيارة ولي عهد المملكة ستكون فرصة للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن المسائل السياسية والاقتصادية العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في بعض الدول الشقيقة، إضافة إلى تطورات سوق النفط.