شكرا لقرائتكم في حديث مسك .. حكايا مُلهمة ومغامرات لأبطال سعوديين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - انطلق حديث مسك، مساء اليوم السبت، ليكشف المزيد عن شغف وتنمية مواهب الشباب.

وفي حديث عن التعايش مع الإعاقة؛ لم تكتفِ غلا الخالدي بتحقيق النجاحات المستمرة بل تحدثت عن مغامرات شيّقة خاضتها في السباحة والطيران بكل تحدٍّ وإصرار.

وُلدت بمرضٍ جينيٍّ نادر، ثم ها هي اليوم تصبح دكتورة وباحثة تسطعُ إنجازاتها عالميًّا ومحليًّا.. هي قصة ملاك الثقفي التي روتها في حديث مسك وأثارت إعجاب الحضور.

وقالت الثقيفي: “ما كنت لأطرق باب الطب وأقضي سنوات من عمري في نجاحات متتالية لولا الأيام الصعبة التي دفعتني في بداية حياتي”.

وبالنسبة إلى مفيد النويصر فآمن أن للكلمة رسالة، وللإعلام قوة توقظُ الهمم لأجمل حكايات النجاح، حيث تحدث عن مسيرته المهنيّة وخبراته الإعلامية في حديث مسك.

وقال: “عدت للصفر عدة مرات وانطلقت بكل ثبات ويقين متسلحًا بنصيحة والدتي أستمتع بالصبر”.

وأضاف: “حصيلتي من سماع تجارب وخبرات الناجحين أعظم من حصيلة عدة سنوات دراسية”.

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