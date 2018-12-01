شكرا لقرائتكم الجواز الإماراتي الأول عالميًّا .. يدخل 167 دولة دون تأشيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - نجح جواز السفر الإماراتي في تحقيق إنجازٍ غير مسبوق في أحدث تصنيف عالمي يعتمد على عدد الدول، التي يمكن أن يدخلها حامل الجواز من دون الحصول على تأشيرة، أو الحصول عليها عند الوصول إلى المطار.

وصنف مؤشر “باسبورت إندكس”، اليوم السبت، جواز السفر الإماراتي ليكون الأول عالميًّا بدخوله 167 دولة حول العالم دون تأشيرة، حيث يتزامن هذا الإنجاز مع “عام زايد” والعيد الوطني الـ47 للإمارات، لتكون بذلك أول دولة عربية تحقق هذا الإنجاز.

وتراجع جواز سنغافورة إلى المركز الثاني، وبقي الألماني في المركز الثالث، فيما حل الدنماركي رابعًا، والسويدي خامسًا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري كان الجواز الإماراتي قفز إلى المركز الثالث عالميًّا بدخول 163 دولة حول العالم من دون تأشيرة مسبقة، بحسب “باسبورت إندكس”.

وقال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد: “في يومنا الوطني المجيد.. توالت إنجازاتنا.. قبل قليل صنف مؤشر passport index جواز الإمارات ليكون الأول عالميًّا بدخوله 167 دولة حول العالم بدون تأشيرة”.

وأضاف: “العالم يفتح أبوابه لشعب الإمارات.. ألف مبروك للإمارات.. وكل الشكر لفريق وزارة خارجيتنا الاستثنائي بقيادة أخي عبدالله بن زايد”.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.