شكرا لقرائتكم خبر عن القريات: «المدني» ينقذ رجلاً وزوجته علقا بمنطقة طينية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي أن الدفاع المدني بمحافظة القريات باشر فجر اليوم (السبت) بلاغاً عن احتجاز شخصين رجل وزوجته في منطقة طينية (حظوظا) شمال العيساوية بعد دخول سيارتهم بالوحل، وتم مباشرة الحالة وإخراج المحتجزين ولا توجد إصابات ولله الحمد.

وجدد النقيب الضويحي دعوته للمواطنين بتوخي الحيطة والحذر من مخاطر السيول والأمطار، مشدداً على ضرورة اتباع تحذيرات الدفاع المدني وعدم المجازفة ودخول الأودية وقت جريانها والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.