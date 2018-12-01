السعودية | ولي العهد السعودي يجتمع مع الرئيس الروسي في قمة العشرين

شكرا لقرائتكم ولي العهد السعودي يجتمع مع الرئيس الروسي في قمة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عقد ولي العهد السعودي، الأمير #محمد_بن_سلمان، اجتماعا، السبت، مع الرئيس الروسي، #فلاديمير_بوتين، على هامش قمة العشرين التي اختتمت أعمالها في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وجرى استعراض أوجه التعاون السعودي الروسي في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة بتطويره بما في ذلك المجال البترولي وإعادة التوازن للأسواق .

وكان بوتين قد صافح ولي العهد السعودي بحرارة في الجلسة الافتتاحيية للقمة، الخميس، في مشهد أكد على عمق العلاقة بينهما، واجتذب وسائل الإعلام العالمية.