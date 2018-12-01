مصادر: حادث الدهس لأب وابنه بالسودة ونقلا إلى المستشفى وحالتهما مستقرة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

كشفت مصادر "سبق" أن المقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي لمواطن وطفل تعرضا للدهس وقع في السودة بمدينة أبها، وأن حالتهما مستقرة، وسط سخط من تداول المقطع الذي وثقته إحدى كاميرات المباني القريبة من الحادثة وما قد ينتج عنه تداول من ألم نفسي على أقارب المصابين أو على المجتمع.

وأكدت المصادر أن الحادثة في السودة وهي لأب وابنه نقلا إلى المستشفى وحالتهما الصحية مستقرة، وسط امتعاض متداولي المقطع من تسريب الحادثة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لما يحتويه من مشهد صعب لحادثة أب وابنه تعرضا للدهس، حيث المسؤول عن هذا المقطع البناية المجاورة للحادثة، وأن كاميرات المراقبة وضعت لجوانب أمنية وليس لتوثيق حوادث ونشرها بوسائل التواصل وما قد ينتج عنه من ضرر نفسي لذوي المصابين والمجتمع.

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