- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع الأهلي يهزم الهلال بخماسية ويتصدر دوري الناشئين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محمد بن مسعود - الدمام - جرت اليوم مباريات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز للناشئين تحت 17 عامًا لكرة القدم، والتي شهدت 7 مباريات جمعت الخليج وهجر، الجيل والقادسية، الشباب والاتفاق، النصر والوحدة، الباطن والفتح، التسامح والاتحاد، الأهلي والهلال.
وانتهت مباراة الخليج وهجر بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليرفع الخليج رصيده إلى النقطة 7 في المركز الثاني عشر ويرفع هجر رصيده إلى النقطة 11 في المركز التاسع، وفاز الاتفاق على الشباب بهدفين دون رد في المباراة التي جرت على ملعب نادي الشباب، ورفع الاتفاق رصيده إلى النقطة 17 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد الشباب عند النقطة 15 في المركز السادس.
وحقق النصر الفوز على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت على ملعب الوحدة، ورفع النصر رصيده من النقاط إلى الرقم 27 في المركز الثاني فيما توقف رصيد الوحدة عند النقطة 14 بالمركز السابع، وفاز الباطن على الفتح بهدفين مقابل هدف، ورفع الباطن رصيده بعد هذا الانتصار إلى النقطة 11 في المركز العاشر وتوقف رصيد الفتح عند النقطة 10 في المركز الحادي عشر.
ونجح الجيل في تحقيق الفوز على القادسية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ليصبح رصيد الجيل بعد هذه المواجهة 13 نقطة في المركز الثامن ومازال رصيد القادسية عند النقطة 6 في المركز الثالث عشر، وحقق الأهلي الفوز على الهلال بخماسية دون رد في المباراة التي جرت على ملعب النادي الأهلي، وأصبح رصيد الأهلي 28 في صدارة الترتيب فيما توقف الهلال عند النقطة 16 في المركز الخامس.
وفاز الاتحاد على التسامح بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع الاتحاد رصيده إلى الرقم 21 في المركز الثالث وتجمد رصيد التسامح عند النقطة 1 في المركز الرابع عشر.
الأهلي يهزم الهلال بخماسية ويتصدر دوري الناشئينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-01
جرت اليوم مباريات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز للناشئين تحت 17 عامًا لكرة القدم، والتي شهدت 7 مباريات جمعت الخليج وهجر، الجيل والقادسية، الشباب والاتفاق، النصر والوحدة، الباطن والفتح، التسامح والاتحاد، الأهلي والهلال.
وانتهت مباراة الخليج وهجر بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليرفع الخليج رصيده إلى النقطة 7 في المركز الثاني عشر ويرفع هجر رصيده إلى النقطة 11 في المركز التاسع، وفاز الاتفاق على الشباب بهدفين دون رد في المباراة التي جرت على ملعب نادي الشباب، ورفع الاتفاق رصيده إلى النقطة 17 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد الشباب عند النقطة 15 في المركز السادس.
وحقق النصر الفوز على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت على ملعب الوحدة، ورفع النصر رصيده من النقاط إلى الرقم 27 في المركز الثاني فيما توقف رصيد الوحدة عند النقطة 14 بالمركز السابع، وفاز الباطن على الفتح بهدفين مقابل هدف، ورفع الباطن رصيده بعد هذا الانتصار إلى النقطة 11 في المركز العاشر وتوقف رصيد الفتح عند النقطة 10 في المركز الحادي عشر.
ونجح الجيل في تحقيق الفوز على القادسية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ليصبح رصيد الجيل بعد هذه المواجهة 13 نقطة في المركز الثامن ومازال رصيد القادسية عند النقطة 6 في المركز الثالث عشر، وحقق الأهلي الفوز على الهلال بخماسية دون رد في المباراة التي جرت على ملعب النادي الأهلي، وأصبح رصيد الأهلي 28 في صدارة الترتيب فيما توقف الهلال عند النقطة 16 في المركز الخامس.
وفاز الاتحاد على التسامح بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع الاتحاد رصيده إلى الرقم 21 في المركز الثالث وتجمد رصيد التسامح عند النقطة 1 في المركز الرابع عشر.
01 ديسمبر 2018 - 23 ربيع الأول 1440
10:24 PM
جرت اليوم مباريات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز للناشئين تحت 17 عامًا لكرة القدم، والتي شهدت 7 مباريات جمعت الخليج وهجر، الجيل والقادسية، الشباب والاتفاق، النصر والوحدة، الباطن والفتح، التسامح والاتحاد، الأهلي والهلال.
وانتهت مباراة الخليج وهجر بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليرفع الخليج رصيده إلى النقطة 7 في المركز الثاني عشر ويرفع هجر رصيده إلى النقطة 11 في المركز التاسع، وفاز الاتفاق على الشباب بهدفين دون رد في المباراة التي جرت على ملعب نادي الشباب، ورفع الاتفاق رصيده إلى النقطة 17 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد الشباب عند النقطة 15 في المركز السادس.
وحقق النصر الفوز على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت على ملعب الوحدة، ورفع النصر رصيده من النقاط إلى الرقم 27 في المركز الثاني فيما توقف رصيد الوحدة عند النقطة 14 بالمركز السابع، وفاز الباطن على الفتح بهدفين مقابل هدف، ورفع الباطن رصيده بعد هذا الانتصار إلى النقطة 11 في المركز العاشر وتوقف رصيد الفتح عند النقطة 10 في المركز الحادي عشر.
ونجح الجيل في تحقيق الفوز على القادسية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ليصبح رصيد الجيل بعد هذه المواجهة 13 نقطة في المركز الثامن ومازال رصيد القادسية عند النقطة 6 في المركز الثالث عشر، وحقق الأهلي الفوز على الهلال بخماسية دون رد في المباراة التي جرت على ملعب النادي الأهلي، وأصبح رصيد الأهلي 28 في صدارة الترتيب فيما توقف الهلال عند النقطة 16 في المركز الخامس.
وفاز الاتحاد على التسامح بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع الاتحاد رصيده إلى الرقم 21 في المركز الثالث وتجمد رصيد التسامح عند النقطة 1 في المركز الرابع عشر.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، الأهلي يهزم الهلال بخماسية ويتصدر دوري الناشئين ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم الهلال بخماسية ويتصدر دوري الناشئين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .