بالصور .. "مدني طبرجل" ينقذ "مقيمين" احتُجزت سيارتهما بأحد الأودية

محمد بن مسعود - الدمام - أنقذ "مدني طبرجل" مقيمين احتُجزت سيارتهما بأحد الأودية بطبرجل دون تعرضهما لإصابات ولله الحمد.

وفي التفاصيل؛ قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي: إن الدفاع المدني بمحافظة طبرجل باشر اليوم السبت بلاغًا عن احتجاز سيارة من نوع تويوتا هايلكس يوجد بداخلها شخصان بشعيب ثنية الطريفية وتم مباشرة الحالة وإخراج المحتجزين وهما من الجنسية المصرية وآخر من الجنسية السورية ولا توجد إصابات.

كما وجّه "الضويحي" دعوته المواطنين والمقيمين بالابتعاد عن مواقع الخطر أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري السيول والأودية واتباع إرشادات السلامة وعدم المجازفة بالأرواح وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني (www.998.gov.sa) على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات، ومتابعة حالة الطقس أولاً بأول، وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد بصفة مستمرة.