مؤسس "عالم الطقس": حالة جوية ماطرة تشمل عددًا من مناطق السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - كشف عبدالله الحربي، محلل الطقس ومؤسس موقع عالم الطقس، عن حالة جوية ماطرة، تلوح في أفق أجواء السعودية -بإذن الله – بدءًا من الثلاثاء القادم، تشمل عددًا من مناطق السعودية.

وأضاف "الحربي": مركز قوة الحالة الجوية رابغ وسواحل الغربية، والمدينة، وتبوك، والجوف، الحدود الشمالية، وتمتد إلى القصيم، وغرب وشمال منطقة الرياض. وتتضح الحالة أكثر مع الأيام القادمة.