مؤسس "عالم الطقس": حالة جوية ماطرة تشمل عددًا من مناطق السعودية

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محمد بن مسعود - الدمام - كشف عبدالله الحربي، محلل الطقس ومؤسس موقع عالم الطقس، عن حالة جوية ماطرة، تلوح في أفق أجواء السعودية -بإذن الله – بدءًا من الثلاثاء القادم، تشمل عددًا من مناطق السعودية.
وأضاف "الحربي": مركز قوة الحالة الجوية رابغ وسواحل الغربية، والمدينة، وتبوك، والجوف، الحدود الشمالية، وتمتد إلى القصيم، وغرب وشمال منطقة الرياض. وتتضح الحالة أكثر مع الأيام القادمة.
مؤسس "عالم الطقس": حالة جوية ماطرة تشمل عددًا من مناطق السعوديةمهنا التميمي الخليج 365 2018-12-01
كشف عبدالله الحربي، محلل الطقس ومؤسس موقع عالم الطقس، عن حالة جوية ماطرة، تلوح في أفق أجواء السعودية -بإذن الله – بدءًا من الثلاثاء القادم، تشمل عددًا من مناطق السعودية.
وأضاف "الحربي": مركز قوة الحالة الجوية رابغ وسواحل الغربية، والمدينة، وتبوك، والجوف، الحدود الشمالية، وتمتد إلى القصيم، وغرب وشمال منطقة الرياض. وتتضح الحالة أكثر مع الأيام القادمة.
01 ديسمبر 2018 - 23 ربيع الأول 1440
10:25 PM
كشف عبدالله الحربي، محلل الطقس ومؤسس موقع عالم الطقس، عن حالة جوية ماطرة، تلوح في أفق أجواء السعودية -بإذن الله – بدءًا من الثلاثاء القادم، تشمل عددًا من مناطق السعودية.
وأضاف "الحربي": مركز قوة الحالة الجوية رابغ وسواحل الغربية، والمدينة، وتبوك، والجوف، الحدود الشمالية، وتمتد إلى القصيم، وغرب وشمال منطقة الرياض. وتتضح الحالة أكثر مع الأيام القادمة.
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المصدر : الخليج 365
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