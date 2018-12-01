شاهد .. جوازات مطار الملك خالد تحتفل باليوم الوطني الـ47 للأشقاء في الإمارات

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت القادمين للرياض بالورود والهدايا والأعلام الإماراتية

استقبلت إدارة جوازات مطار الملك خالد الدولي الركاب القادمين من الإمارات إلى الرياض بالورود والهدايا وأعلام الوطن السعودي - الإماراتي؛ وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ47 للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك بحضور ومتابعة مدير جوازات مطار الملك خالد، العميد محمد بن نايف الهباس، الذي رفع - باسمه واسم منسوبي جوازات المطار - التهنئة والتبريكات إلى حكام وشعب الإمارات كافة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.

وشدد العميد على الدعم الكبير والمتابعة من لدن المدير العام للجوازات، اللواء سليمان اليحيى، وحرصه على تسهيل وإنهاء إجراءات الزوار والمسافرين كافة بكل يُسر وإتقان.

وقال "الهباس" إن السعودية وقادتها حريصون على مشاركة أشقائنا في دولة الإمارات أفراحهم، وهم يستحقون دار زايد الحب والاحتفاء.. والدعاء باستمرار عزهم والرخاء، وأن يعيد عليهم ذكرى اليوم الوطني أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة وهم في أمن وأمان.