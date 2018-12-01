دوريات قوة أمن طرق مكة تضبط شاحنة بعد 3 أشهر من سرقتها

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تمكن رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، من ضبط شاحنة مسروقة، وتسليمها لمركز شرطة ذهبان بعد اختفائها لمدة ثلاثة أشهر.
وتفصيلاً؛ وأثناء قيام رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الضبط الأمني بذهبان على طريق ينبع التابعة لقوة أمن طرق مكة المكرمة، تم استيقاف شاحنة نوع مرسيدس بقيادة مقيم أفغاني.
اشتبه رجال القوة بالشاحنة وقائدها وتم طلب أوراق المركبة ورخصة السائق، واتضح عدم وجود ما يصرح له بقيادة الشاحنة أو تفويض لاستخدامها.
جرى الاستفسار عن الشاحنة وسائقها واتضح أنها مسروقة وهناك بلاغ معمم عليها من شرطة الفيصلية بمنطقة الجوف من قِبل السائق وتم إعداد محضر وسلمت الشاحنة والسائق لشرطة ذهبان.
يُذكر أن هذه هي الحالة الثانية وفِي أقل من 24 ساعة يضبط رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة شاحنة مسروقة، ويسلمونها لجهات الاختصاص.
دوريات قوة أمن طرق مكة تضبط شاحنة بعد 3 أشهر من سرقتهاأحمد العبدالله الخليج 365 2018-12-01
تمكن رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، من ضبط شاحنة مسروقة، وتسليمها لمركز شرطة ذهبان بعد اختفائها لمدة ثلاثة أشهر.
وتفصيلاً؛ وأثناء قيام رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الضبط الأمني بذهبان على طريق ينبع التابعة لقوة أمن طرق مكة المكرمة، تم استيقاف شاحنة نوع مرسيدس بقيادة مقيم أفغاني.
اشتبه رجال القوة بالشاحنة وقائدها وتم طلب أوراق المركبة ورخصة السائق، واتضح عدم وجود ما يصرح له بقيادة الشاحنة أو تفويض لاستخدامها.
جرى الاستفسار عن الشاحنة وسائقها واتضح أنها مسروقة وهناك بلاغ معمم عليها من شرطة الفيصلية بمنطقة الجوف من قِبل السائق وتم إعداد محضر وسلمت الشاحنة والسائق لشرطة ذهبان.
يُذكر أن هذه هي الحالة الثانية وفِي أقل من 24 ساعة يضبط رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة شاحنة مسروقة، ويسلمونها لجهات الاختصاص.
01 ديسمبر 2018 - 23 ربيع الأول 1440
10:13 PM
تُعد الحالة الثانية وفِي مدة وجيزة.. وتم تسليمها إلى جهة الاختصاص
تمكن رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، من ضبط شاحنة مسروقة، وتسليمها لمركز شرطة ذهبان بعد اختفائها لمدة ثلاثة أشهر.
وتفصيلاً؛ وأثناء قيام رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الضبط الأمني بذهبان على طريق ينبع التابعة لقوة أمن طرق مكة المكرمة، تم استيقاف شاحنة نوع مرسيدس بقيادة مقيم أفغاني.
اشتبه رجال القوة بالشاحنة وقائدها وتم طلب أوراق المركبة ورخصة السائق، واتضح عدم وجود ما يصرح له بقيادة الشاحنة أو تفويض لاستخدامها.
جرى الاستفسار عن الشاحنة وسائقها واتضح أنها مسروقة وهناك بلاغ معمم عليها من شرطة الفيصلية بمنطقة الجوف من قِبل السائق وتم إعداد محضر وسلمت الشاحنة والسائق لشرطة ذهبان.
يُذكر أن هذه هي الحالة الثانية وفِي أقل من 24 ساعة يضبط رجال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة شاحنة مسروقة، ويسلمونها لجهات الاختصاص.
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المصدر : الخليج 365
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