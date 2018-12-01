شاهد .. "مدني القريات" ينقذ شخصَيْن احتُجزا في منطقة "حظوظا" الطينية

محمد بن مسعود - الدمام - "الضويحي" دعا المواطنين لتوخي الحيطة والحذر من مخاطر السيول والأمطار

أنقذ الدفاع المدني بالقريات رجلاً وزوجته، كانا محتجزَيْن في منطقة طينية، تسمى (حظوظا) شمال العيساوية، وذلك بعد دخول سيارتهما بالوحل.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الجوف، النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، في بيان صادر عن مديرية الدفاع المدني بالجوف: إن الدفاع المدني بمحافظة القريات باشر فجر اليوم السبت الموافق (١٤٤٠/ ٣/ ٢٣هـ) بلاغًا عن احتجاز رجل وزوجته في منطقة طينية (حظوظا) شمال العيساوية، وذلك بعد دخول سيارتهما بالوحل؛ فتمت مباشرة الحالة، وإخراج المحتجزَيْن. ولا توجد إصابات ولله الحمد.

وأضاف "الضويحي": المنطقة الآمنة تبعد عن موقع المحتجزَين أكثر من (4كم). وبفضل الله، ثم بجهود رجال الدفاع المدني بمركز العيساوية، تمكنا من الوصول إليهما، وإنقاذهما.

وجدد النقيب "الضويحي" دعوته المواطنين لتوخي الحيطة والحذر من مخاطر السيول والأمطار.. مشددًا على ضرورة اتباع تحذيرات الدفاع المدني، وعدم المجازفة ودخول الأودية وقت جريانها، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.