البيان الختامي لـ G20: نتطلع لقمة ناجحة في السعودية 2020

محمد بن مسعود - الدمام - تضمن شكر الأرجنتين على نجاح استضافتها القمة

تضمَّن البيان الختامي لمجموعة العشرين اليوم تطلعه لنجاح القمة التي ستُعقد في المملكة العربية السعودية 2020؛ إذ من المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في 2020 بالعاصمة السعودية "الرياض".

وقدَّم البيان الختامي شكره لدولة الأرجنتين على استضافتها قمة العشرين بنجاح في العاصمة بوينس آيرس، وقال: نتطلع للقمة المقبلة في اليابان عام 2019، والمملكة العربية السعودية 2020.