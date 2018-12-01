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انت الان تتابع البيان الختامي لـ G20: نتطلع لقمة ناجحة في السعودية 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تضمَّن البيان الختامي لمجموعة العشرين اليوم تطلعه لنجاح القمة التي ستُعقد في المملكة العربية السعودية 2020؛ إذ من المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في 2020 بالعاصمة السعودية "الرياض".
وقدَّم البيان الختامي شكره لدولة الأرجنتين على استضافتها قمة العشرين بنجاح في العاصمة بوينس آيرس، وقال: نتطلع للقمة المقبلة في اليابان عام 2019، والمملكة العربية السعودية 2020.
البيان الختامي لـ G20: نتطلع لقمة ناجحة في السعودية 2020بدر الجبل الخليج 365 2018-12-01
تضمَّن البيان الختامي لمجموعة العشرين اليوم تطلعه لنجاح القمة التي ستُعقد في المملكة العربية السعودية 2020؛ إذ من المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في 2020 بالعاصمة السعودية "الرياض".
وقدَّم البيان الختامي شكره لدولة الأرجنتين على استضافتها قمة العشرين بنجاح في العاصمة بوينس آيرس، وقال: نتطلع للقمة المقبلة في اليابان عام 2019، والمملكة العربية السعودية 2020.
01 ديسمبر 2018 - 23 ربيع الأول 1440
10:07 PM
01 ديسمبر 2018 - 23 ربيع الأول 1440
10:19 PM
تضمن شكر الأرجنتين على نجاح استضافتها القمة
تضمَّن البيان الختامي لمجموعة العشرين اليوم تطلعه لنجاح القمة التي ستُعقد في المملكة العربية السعودية 2020؛ إذ من المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في 2020 بالعاصمة السعودية "الرياض".
وقدَّم البيان الختامي شكره لدولة الأرجنتين على استضافتها قمة العشرين بنجاح في العاصمة بوينس آيرس، وقال: نتطلع للقمة المقبلة في اليابان عام 2019، والمملكة العربية السعودية 2020.
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المصدر : الخليج 365
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