وكيل "الداخلية" ينهي تكليف مدير "أحوال جازان".. و"الزهراني" بديلاً عنه

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية، قرارًا إداريًا يقضي بإنهاء تكليف مدير الأحوال المدنية بمنطقة جازان، وتكليفه بالعمل مستشارًا في مكتب الوكيل ابتداءً من 21 /3 / 1440.
وتضمن القرار تكليف الموظف "عبدالله الزهراني" مديرًا عامًا للإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة جازان.
وكيل "الداخلية" ينهي تكليف مدير "أحوال جازان".. و"الزهراني" بديلاً عنهمحمد المواسي الخليج 365 2018-12-01
أصدر وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية، قرارًا إداريًا يقضي بإنهاء تكليف مدير الأحوال المدنية بمنطقة جازان، وتكليفه بالعمل مستشارًا في مكتب الوكيل ابتداءً من 21 /3 / 1440.
وتضمن القرار تكليف الموظف "عبدالله الزهراني" مديرًا عامًا للإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة جازان.
01 ديسمبر 2018 - 23 ربيع الأول 1440
09:54 PM
أصدر وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية، قرارًا إداريًا يقضي بإنهاء تكليف مدير الأحوال المدنية بمنطقة جازان، وتكليفه بالعمل مستشارًا في مكتب الوكيل ابتداءً من 21 /3 / 1440.
وتضمن القرار تكليف الموظف "عبدالله الزهراني" مديرًا عامًا للإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة جازان.
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المصدر : الخليج 365
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