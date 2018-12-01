وكيل "الداخلية" ينهي تكليف مدير "أحوال جازان".. و"الزهراني" بديلاً عنه

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية، قرارًا إداريًا يقضي بإنهاء تكليف مدير الأحوال المدنية بمنطقة جازان، وتكليفه بالعمل مستشارًا في مكتب الوكيل ابتداءً من 21 /3 / 1440.

وتضمن القرار تكليف الموظف "عبدالله الزهراني" مديرًا عامًا للإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة جازان.