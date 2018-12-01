- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع بالفيديو .. شاهد لحظة استهداف التحالف لمنصة إطلاق صواريخ بالستية في معقل الحوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محمد بن مسعود - الدمام - كشف مقطع فيديو عن لحظة استهداف قوات التحالف لمنصة إطلاق صواريخ بالستية، في محافظة صعدة معقل زعيم الميليشيات الحوثية، ليوضح المقطع قوة معلومات التحالف وعمليات الرصد الدقيقة التي كشفت عن المنصة على الرغم من عمليات التمويه.
وكان قد أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" ومن خلال عمليات المراقبة المستمرة لنشاطات وتحركات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، رصدت محاولة تجهيز منصة إطلاق صواريخ بالستية بمحافظة صعدة مديرية مجز من قِبل العناصر الحوثية الإرهابية بعد أن قامت بتمويه المنصة لغرض إخفائها.
وأضاف المتحدث: وعلى الفور قامت قوات التحالف باستهداف المنصة وتدميرها كليًا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك لقوات التحالف.
وأكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف التزامها بتدمير القدرات النوعية كالصواريخ البالستية والتي لا يمكن لميليشيا إرهابية الحصول عليها وتهديد الأمن الإقليمي والدولي. التحالف: استهداف منصة إطلاق صواريخ باليستية في صعدة وتدميرها كليًّا
بالفيديو .. شاهد لحظة استهداف التحالف لمنصة إطلاق صواريخ بالستية في معقل الحوثيمحمد المواسي الخليج 365 2018-12-01
كشف مقطع فيديو عن لحظة استهداف قوات التحالف لمنصة إطلاق صواريخ بالستية، في محافظة صعدة معقل زعيم الميليشيات الحوثية، ليوضح المقطع قوة معلومات التحالف وعمليات الرصد الدقيقة التي كشفت عن المنصة على الرغم من عمليات التمويه.
وكان قد أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" ومن خلال عمليات المراقبة المستمرة لنشاطات وتحركات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، رصدت محاولة تجهيز منصة إطلاق صواريخ بالستية بمحافظة صعدة مديرية مجز من قِبل العناصر الحوثية الإرهابية بعد أن قامت بتمويه المنصة لغرض إخفائها.
وأضاف المتحدث: وعلى الفور قامت قوات التحالف باستهداف المنصة وتدميرها كليًا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك لقوات التحالف.
وأكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف التزامها بتدمير القدرات النوعية كالصواريخ البالستية والتي لا يمكن لميليشيا إرهابية الحصول عليها وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
01 ديسمبر 2018 - 23 ربيع الأول 1440
09:40 PM
01 ديسمبر 2018 - 23 ربيع الأول 1440
09:57 PM
كشف مقطع فيديو عن لحظة استهداف قوات التحالف لمنصة إطلاق صواريخ بالستية، في محافظة صعدة معقل زعيم الميليشيات الحوثية، ليوضح المقطع قوة معلومات التحالف وعمليات الرصد الدقيقة التي كشفت عن المنصة على الرغم من عمليات التمويه.
وكان قد أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" ومن خلال عمليات المراقبة المستمرة لنشاطات وتحركات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، رصدت محاولة تجهيز منصة إطلاق صواريخ بالستية بمحافظة صعدة مديرية مجز من قِبل العناصر الحوثية الإرهابية بعد أن قامت بتمويه المنصة لغرض إخفائها.
وأضاف المتحدث: وعلى الفور قامت قوات التحالف باستهداف المنصة وتدميرها كليًا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك لقوات التحالف.
وأكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف التزامها بتدمير القدرات النوعية كالصواريخ البالستية والتي لا يمكن لميليشيا إرهابية الحصول عليها وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، بالفيديو .. شاهد لحظة استهداف التحالف لمنصة إطلاق صواريخ بالستية في معقل الحوثي ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. شاهد لحظة استهداف التحالف لمنصة إطلاق صواريخ بالستية في معقل الحوثي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .