بالفيديو .. شاهد لحظة استهداف التحالف لمنصة إطلاق صواريخ بالستية في معقل الحوثي

محمد بن مسعود - الدمام - كشف مقطع فيديو عن لحظة استهداف قوات التحالف لمنصة إطلاق صواريخ بالستية، في محافظة صعدة معقل زعيم الميليشيات الحوثية، ليوضح المقطع قوة معلومات التحالف وعمليات الرصد الدقيقة التي كشفت عن المنصة على الرغم من عمليات التمويه.

وكان قد أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" ومن خلال عمليات المراقبة المستمرة لنشاطات وتحركات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، رصدت محاولة تجهيز منصة إطلاق صواريخ بالستية بمحافظة صعدة مديرية مجز من قِبل العناصر الحوثية الإرهابية بعد أن قامت بتمويه المنصة لغرض إخفائها.

وأضاف المتحدث: وعلى الفور قامت قوات التحالف باستهداف المنصة وتدميرها كليًا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعد الاشتباك لقوات التحالف.

وأكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف التزامها بتدمير القدرات النوعية كالصواريخ البالستية والتي لا يمكن لميليشيا إرهابية الحصول عليها وتهديد الأمن الإقليمي والدولي. التحالف: استهداف منصة إطلاق صواريخ باليستية في صعدة وتدميرها كليًّا