السعودية اليوم / مصر تفوز بمقعد في مجلس المحافظين للمجلس العالمي للمياه

القاهرة 23 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 01 ديسمبر 2018 م واسأعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، فوز مصر بمقعد في مجلس المحافظين للمجلس العالمي للمياه وذلك خلال انتخابات مجلس المحافظين للمجلس العالمي للمياه التي جرت على هامش انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للمجلس في دورتها الثامنة المنعقدة في باريس.وأوضح بيان لوزارة الري المصرية اليوم أنه قد تم تمثيل مصر في المشاركة بهذه الدورة بوفد من المركز القومي لبحوث المياه والذي شارك في انتخابات مجلس المحافظين للمجلس العالمي للمياه، في الفترة الثلاثية 2019-2021 حيث تقدمت 12 منظمة وهيئة دولية للانتخابات على 7 مقاعد في مجلس المحافظين في المجمع الثاني والخاص بالجهات الحكومية وفاز المركز القومي لبحوث المياه من مصر متقدما على هيئات دولية من دول تركيا والهند والمكسيك واليابان وهنجاريا.// انتهى //21:19ت م0145