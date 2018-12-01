شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بالفيديو: سائق مراهق يراوغ بين السيارات .. ونهايته كانت مروعة! والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:17 مساءً, 1 ديسمبر 2018 م
المناطق_متابعات
تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يرصد فيه لحظة وقوع حادث مروع، حيث انقلبت مركبته وتسببت في انقلاب سيارة أخرى كانت تسير في مسارها الصحيح.
وأبان مقطع الفيديو الموثق، قائد مركبة متهور كان يسير بها بسرعة عالية، ولحظة محاولته المراوغة في الطريق بين السيارات، إصطدم بالحواجز الأسمنتية بسبب عدم سيطرته على المركبة، فانقلبت السيارة.
وتسبب قائد المركبة المتهور في صدم السيارة التي كانت توثق الحادث وإنقلبت هي الأخرى، وسمع صوت قائدها وهو يصرخ من الحادث الذي تعرض له.
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية | بالفيديو: سائق مراهق يراوغ بين السيارات .. ونهايته كانت مروعة! على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المناطق الإلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المناطق الإلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .