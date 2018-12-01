السعودية | بالفيديو: سائق مراهق يراوغ بين السيارات .. ونهايته كانت مروعة!

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:17 مساءً, 1 ديسمبر 2018 م

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تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يرصد فيه لحظة وقوع حادث مروع، حيث انقلبت مركبته وتسببت في انقلاب سيارة أخرى كانت تسير في مسارها الصحيح.

وأبان مقطع الفيديو الموثق، قائد مركبة متهور كان يسير بها بسرعة عالية، ولحظة محاولته المراوغة في الطريق بين السيارات، إصطدم بالحواجز الأسمنتية بسبب عدم سيطرته على المركبة، فانقلبت السيارة.

وتسبب قائد المركبة المتهور في صدم السيارة التي كانت توثق الحادث وإنقلبت هي الأخرى، وسمع صوت قائدها وهو يصرخ من الحادث الذي تعرض له.