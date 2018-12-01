شكرا لقرائتكم بومبيو في بيان دقيق: لا علاقة لولي العهد بوفاة خاشقجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أنه قرأ كل المعلومات الاستخبارية الموجودة في حوزة حكومة الولايات المتحدة، ولا يوجد دليل يربط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بوفاة متابعات الخليج 365 جمال خاشقجي.

وقال الوزير الأمريكي في مقابلة مع شبكة CNN: هذا بيان دقيق، إنه بيان مهم، وهو تصريح نعلنه اليوم، أنه لا علاقة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بواقعة وفاة خاشقجي.

وفي وقت سابق، كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أن تقييم السي آي إيه لم يحمل ولي العهد السعودي المسؤولية في قضية الكاتب الصحفي جمال خاشقجي.

وأضاف ترامب، أن وسائل الإعلام نقلت تقارير مغلوطة عن وكالة الاستخبارات بشأن قضية جمال خاشقجي.

وتابع: “أكره جريمة قتل خاشقجي كما يكرهها ولي العهد السعودي”، مضيفًا أن السعودية حليف مهم وإستراتيجي.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.