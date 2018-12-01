شكرا لقرائتكم عُينت في وظيفة فهل تضيف راتبها مع زوجها في حساب المواطن ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تساءلت مواطنة بشأن إضافة راتبها مع زوجها المُسجل في حساب متابعات الخليج 365، وذلك بعد أن عُينت حديثًا في وظيفة بالقطاع الخاص.

ورد خدمة عملاء حساب متابعات الخليج 365 على الاستفسار بالقول: إنه لابد من إضافة الحالة الوظيفية للتابع من بيانات التابعين “موظف قطاع خاص” ومن ثم التوجه إلى أيقونة (الإفصاح عن الدخل) واختيار نوع الدخل “راتب شهري” ومصدر الدخل “مسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية”.

وأعلن حساب متابعات الخليج 365 أمس الجمعة عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثالثة عشرة، والتي سيتم صرف الدعم فيها للمستحقين في العاشر من ديسمبر الجاري.

وفي ذات الوقت لا يزال أمام المواطنين الراغبين في التسجيل في دورة الدفعة الرابعة عشرة فرصة حتى تاريخ إيداع دفعة سبتمبر، حيث يمكنهم التسجيل في الموقع من خلال إدخال المستندات المطلوبة واتباع خطوات التسجيل في حساب متابعات الخليج 365.

ويتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 وإدخال البيانات التالية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال)، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل بكل سهولة ويسر.

ويستهدف برنامج حساب متابعات الخليج 365 تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

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