شكرا لقرائتكم قمة مجموعة العشرين .. اتفاق على نظام التجارة وخلاف على اتفاقية المناخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - دعت مجموعة العشرين، في بيانها الختامي من الأرجنتين، إلى إصلاح منظومة التجارة العالمية، وسط خلاف على اتفاقية المناخ.

وتعهدت مجموعة قمة العشرين باستثناء واشنطن بتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، كما دعت إلى إصلاح منظومة التجارة العالمية.

وتجنب البيان الختامي لقمة العشرين ذكر التعهدات السابقة بمكافحة الحمائية التجارية.

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