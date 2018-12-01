شكرا لقرائتكم فيديو.. ماكرون يتجاهل مراسل الجزيرة عند سؤاله عما دار بينه وبين ولي العهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تلقت قناة الجزيرة القطرية صفعة جديدة، اليوم السبت، بعد أن تجاهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مراسل الجزيرة الإنجليزية عندما سأله عما دار بينه وبين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

يبدو أن عقدة النقص تطارد القطريين، وما زالت، بعد محاولتهم تشويه جولة ولي العهد الخارجية، ومشاركته المهمة ممثلًا للعرب والمسلمين، في قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين.

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