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شكرا لقرائتكم ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة على هامش قمة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على هامش انعقاد قمة العشرين.
وفي وقت سابق اليوم السبت، التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس وزراء إيطاليا على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، كما التقى ولي العهد رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري، على هامش انعقاد قمة العشرين.
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