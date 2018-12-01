شكرا لقرائتكم تدخل الشرطة السريع يُريح قلب أم فقدت ابنتها في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - عثرت شرطة الرياض، اليوم السبت، على فتاة تتجاوز 13 عامًا، فُقدت في وقت سابق.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه تم التفاعل مع مقطع فيديو يبين مناشدة مواطنة بالبحث عن ابنتها التي تجاوزت الثالثة عشرة من العمر، والذي أشارت فيه إلى اختفائها.

ولفت إلى أن الجهود الأمنية أسفرت عن العثور على الفتاه المتغيبة، وتم استكمال الإجراءات النظامية المعتادة.

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