شكرا لقرائتكم الرئاسة الجزائرية: ولي العهد يزور البلاد غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيزور البلاد بداية من يوم غد الأحد، في زيارة رسمية تدوم يومين، على رأس وفد رفيع المستوى.

وبحسب بيان الرئاسة الجزائرية: “في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تربط الجزائر والمملكة العربية السعودية، يؤدي سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، زيارة رسمية للجزائر يومي 24 و25 ربيع الأول 1440 هجري الموافق لـ2 و3 ديسمبر 2018 ميلادي على رأس وفد عالي المستوى يضم أعضاء في الحكومة ورجال أعمال وشخصيات سعودية بارزة”.

وأضاف البيان: “تأتي الزيارة لتوطيد العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وستسمح بإعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي وتجسيد مشاريع الشراكة والاستثمار وفتح آفاق جديدة لرجال الأعمال من أجل رفع حجم التبادل التجاري وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين”.

كما ستعطي هذه الزيارة “زخمًا متجددًا لمختلف الورشات الثنائية المنبثقة عن اجتماع الدورة الثالثة عشر للجنة المشتركة الجزائرية- السعودية، المنعقدة بالرياض في إبريل الماضي والتي توجت بالتوقيع على عدة اتفاقيات للتعاون”.

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