شكرا لقرائتكم “المواطن” ترصد خطرًا كبيرًا يهدد أهالي وزوار القنفذة في سد وادي قنونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - رصدت عدسة صحيفة “متابعات الخليج 365” بالقرب من سد وادي قنونا في مركز سبت الجارة التابع لمحافظة القنفذة، خطرًا كبيرًا وبالغًا يهدد أهالي القرى والزوار، متمثلًا في وجود الخط الرئيسي للطريق بمحاذاة السد.

ويفتقر الموقع بشكل كلي ونهائي لوسائل السلامة من وجود مصدات مانعة لسقوط السيارات إلى داخل السد، مع انعدام وجود اللوحات الإرشادية والتحذيرية لسالكي الطريق؛ مما ينذر بوقوع حوادث سقوط للمركبات العابرة إلى الداخل.

ويتطلب الأمر من الجهات المختصة التدخل فورًا وبشكل عاجل لمنع وقوع الكوارث وحماية الأهالي والسياح والذين يتوافدون بشكل كبير إلى هذه المواقع السياحية الجاذبة.

ويعتبر سد وادي قنونا من السدود الضخمة في المملكة، وتبلغ سعته التخزينية فوق 79 مليون متر مكعب، ويبلغ ارتفاع السد 70م، وعرض المفيض 134 مترًا وبطول يبلغ 326 مترًا.

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